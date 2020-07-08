найти ×
   
  • USD
    71.24
  • EUR
    80.41
СохранитьСохранено0
×

207512

Еще один препарат от COVID-19 получил одобрение Минздрава

Small f1a6d446e0
© EPA/TASS

© EPA/TASS

Минздрав РФ одобрил препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» производства компании «Р-Фарм».

Об этом свидетельствуют данные Госреестра лекарственных средств.

Как отмечает газета «Известия», ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия получила заявки от других стран на поставки препарата от COVID-19 «Авифавир».

Издание также напоминает, что информация о поступлении «Коронавира» на российский рынок в июле появилась еще 19 июня.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил отечественный препарат «Арепливир» для лечения COVID-19.

Первым же зарегистрированным в России препаратом на основе фавипиравира стал «Авифавир», производством которого занимались РФПИ и «ХимРар». Препарат уже поступил в российские медучреждения, и пациенты с COVID-19 смогут получить его бесплатно по полису ОМС, в аптеках его продавать не будут.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения
451390498читать позжечитаю позже
Культура
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии
13144678читать позжечитаю позже

главное


Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии

Американцы пожаловались на «небезопасный и непрофессиональный перехват».

320110505читать позжечитаю позже

Погода
Московский май побил рекорд по количеству осадков02 июня

Последний месяц весны этого года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

5013429читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM