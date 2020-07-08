Еще один препарат от COVID-19 получил одобрение Минздрава

Минздрав РФ одобрил препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир» производства компании «Р-Фарм».

Об этом свидетельствуют данные Госреестра лекарственных средств.

Как отмечает газета «Известия», ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия получила заявки от других стран на поставки препарата от COVID-19 «Авифавир».

Издание также напоминает, что информация о поступлении «Коронавира» на российский рынок в июле появилась еще 19 июня.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил отечественный препарат «Арепливир» для лечения COVID-19.

Первым же зарегистрированным в России препаратом на основе фавипиравира стал «Авифавир», производством которого занимались РФПИ и «ХимРар». Препарат уже поступил в российские медучреждения, и пациенты с COVID-19 смогут получить его бесплатно по полису ОМС, в аптеках его продавать не будут.