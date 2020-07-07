В подмосковном Путилково из-за сильнейшего урагана пострадали два человека
- 07 июля 2020, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мощнейший ураган нагрянул в подмосковное Путилково. От него уже пострадали два человека.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как сильный порыв ветра уносит торговую палатку и отбрасывает продавщицу на проезжую часть.
К счастью, оказавшиеся неподалеку прохожие помогли ей подняться и увели ее с дороги. По данным паблика, продавщицу госпитализировали с травмой головы. Также пострадал мужчина, находившийся в палатке рядом с ней. Ему тоже потребовалась помощь.
Это не единственное происшествие, вызванное ураганом в московском регионе. Как сообщает Baza, на станции Тушино из-за урагана произошло частичное повреждение навеса. Никто из пассажиров не пострадал, на движение поездов инцидент не повлиял.
Кроме того, в Можайском районе прошёл сильный град, сообщает паблик «Москва. Новости».
Ранее «Ридус» писал о том, что 7 июля в Москве и Подмосковье ожидаются ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. За два дня может выпасть около половины месячной нормы осадков.
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