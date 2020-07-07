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За два дня в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

По прогнозам синоптиков, вечером во вторник, 7 июля, в отдельных районах Московского региона может выпасть до 18 мм осадков.

В среду, 8 июля, ожидается еще 25 мм осадков при месячной норме 95 мм, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сегодня прогнозируем, что по западу Московской области и даже по северо-западу Москвы пройдут осадки от 5 до 18 мм», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что завтра, по всей вероятности, осадки тоже начнутся во второй половине дня.

Как отмечает ТАСС, ранее Гидрометцентр сообщил, что 7 июля в Москве и Подмосковье ожидаются ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

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