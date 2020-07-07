ВЦИОМ: большинство россиян удовлетворены голосованием по поправкам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса об удовлетворенности прошедшим голосованием по конституционным поправкам.

Большинство россиян (71%) не имеют никаких нареканий по поводу того, как было организовано голосование. Среди принявших участие в процессе волеизъявления этот показатель составляет 88%. Не удовлетворены голосованием лишь 20% наших сограждан, а среди принявших участие — 12%.

Небольшая степень удовлетворенности наблюдается среди тех, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74%).

По мнению 72% принявших участие в голосовании, процедура голосования в этом году стала более удобной, чем раньше.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.