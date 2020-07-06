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Опрос: во время пандемии 74% мигрантов потеряли работу в Москве

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© ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

© ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

По результатам опроса, проведенного Группой исследований миграции и этничности через анкетирование в соцсетях, выяснилось, что без работы остались примерно три из четырех мигрантов из Средней Азии, живущих в Москве.

Данное исследование также подтвердило и опровергло несколько мифов о мигрантах, которые появились в самом начале пандемии, когда границы закрыли и стало понятно, что большинство граждан среднеазиатских республик не смогут вернуться домой.

Как рассказал kp.ru руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер, миф о том, что мигранты обнищают, подтвердился. При этом не подтвердился миф о том, что обнищавшие мигранты пойдут на улицы грабить и убивать. В мае МВД сообщило, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами в 2020 году, сократилось на 10,9%, причем убийств стало меньше на 20%.

Варшавер уточнил, что он с коллегами исследовал мигрантов из Киргизии и Узбекистана. Он также отметил, что поскольку первая из этих стран входит в Евразийский экономический союз, ее граждане имеют право работать на территории России без патента.

Эксперт добавил, что большинство граждан Киргизии, работающих в Москве (50%), задействованы в сфере торговли и услуг. Там же работают 32% опрошенных узбекистанцев, при этом их больше среди квалифицированных рабочих (17% против 12% у соседей по Средней Азии) и неквалифицированных рабочих (19% против 12%).

Данные исследования также свидетельствуют о том, что доходы уменьшились или вовсе исчезли у 83% мигрантов из Киргизии и Узбекистана. О наличии накоплений на момент кризиса сообщили 40% респондентов, однако только у 13% столичных узбеков и киргизов этой «подушки безопасности» хватило на три месяца карантина.

Потеряли работу или были отправлены в отпуск без содержания 74% мигрантов.

Ранее сообщалось, что в настоящее время российские власти рассматривают возможность введения в стране норм, которые обяжут при найме на квалифицированную работу отдавать предпочтение россиянам, а не иностранцам.

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