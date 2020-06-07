При найме на работу граждане РФ могут получить преимущество

В настоящее время российские власти рассматривают возможность введения в стране норм, которые обяжут при найме на квалифицированную работу отдавать предпочтение россиянам, а не иностранцам.

Как удалось выяснить газете «Известия», соответствующие консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.

В отчете Минтруда, с которым ознакомилось издание, речь идет о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. В документе также говорится о том, что на консультациях, в частности, обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе.

Газета обращает внимание на то, что сейчас закон не обязывает работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ при найме сотрудников. Поэтому, что касается рядовых должностей, оформление на работу россиян и мигрантов почти не отличается. Однако для ряда отраслей все-таки существуют квоты на число нанимаемых на работу иностранцев. Например, согласно постановлению правительства, в нынешнем году в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, а в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины. Аптекам же привлекать таких сотрудников запрещено, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть месяцев больше трети российских организаций (36%) собираются сократить в среднем 16% своих работников, которые окажутся в зоне риска и фактически останутся на улице.

