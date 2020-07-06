На Петра Верзилова заведено уголовное дело о двойном гражданстве

Новое уголовное дело возбуждено в отношении участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

По данным РЕН ТВ, дело заведено по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства».

Данную информацию подтвердил адвокат Верзилова Леонид Соловьев, также сообщивший телеканалу, что его подзащитного допросят в СК 7 июля.

Как отмечает ТАСС, из открытых источников стало известно, что с 2005 года Верзилов имеет канадский паспорт. Кроме того, он является гражданином РФ.

Напомним, 22 июня Верзилов был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Активиста обвинили в использовании нецензурной брани в общественном месте, хотя изначально речь шла о потасовке. Сам Верзилов рассказал в суде, что после того, как он возвращался с допроса по уголовным статьям, на него набросился «какой-то странный юноша, не похожий на оперативного сотрудника». Мужчина, со слов Верзилова, сбил его с ног.

Ранее «Ридус» писал о том, что Верзилов был задержан сотрудниками центра «Э» МВД РФ. К нему пришли с обыском, но поскольку дверь он не открыл, ее пришлось вскрывать.

Также сообщалось, что 17 апреля Верзилова задержали за нарушение самоизоляции и незаконное ношение формы сотрудника МВД.

