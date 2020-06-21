В Москве задержан участник арт-группы «Война» Петр Верзилов

Участник арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петр Верзилов был задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД РФ.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме.

Собеседник агентства пояснил, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском, но поскольку дверь он не открыл, ее пришлось вскрывать.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с камеры наблюдения. На этих кадрах люди, одетые в полицейскую форму, в районе семи часов утра заходят в подъезд дома, где проживает Верзилов. Один из них держит в руках кувалду.

По словам очевидцев, в квартиру Петра «приходили порядка 10 человек и ломали дверь», пишет паблик.



Напомним, 17 апреля Верзилова задержали за нарушение самоизоляции и незаконное ношение формы сотрудника МВД.