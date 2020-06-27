Явка на голосование по Конституции составила за два дня 19,49%

Уже более 21 миллиона человек приняли участие в голосовании по конституционным поправкам по всей стране. Таким образом, за два дня голосования общероссийская явка составила 19,49%, заявила в комментарии ТАСС председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что явка должна быть естественной, а попытки принуждения граждан к голосованию недопустимы. «Мы контролируем ситуацию и оперативно реагируем на поступающую информацию», — предупредила Памфилова.

Если электоральная активность населения сохранится, то итоговая явка, вероятно, будет сопоставимой с явкой на всенародное голосование по принятию проекта Конституции РФ в 1993 году, рассказала ранее «Ридусу» директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.