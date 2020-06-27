найти ×
   
  • USD -0.34
    69.13
  • EUR -0.52
    77.54
СохранитьСохранено0
×

-204611

Явка на голосование по Конституции составила за два дня 19,49%

Small f632c44589

Уже более 21 миллиона человек приняли участие в голосовании по конституционным поправкам по всей стране. Таким образом, за два дня голосования общероссийская явка составила 19,49%, заявила в комментарии ТАСС председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что явка должна быть естественной, а попытки принуждения граждан к голосованию недопустимы. «Мы контролируем ситуацию и оперативно реагируем на поступающую информацию», — предупредила Памфилова.

Если электоральная активность населения сохранится, то итоговая явка, вероятно, будет сопоставимой с явкой на всенародное голосование по принятию проекта Конституции РФ в 1993 году, рассказала ранее «Ридусу» директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
10010881читать позжечитаю позже
Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
43244033читать позжечитаю позже

главное


Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности

Ведущие российские синоптики считают, что тепло будет точно, но повода для паники нет.

6123914читать позжечитаю позже

Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда22 апреля

Животные наслаждаются отсутствием людей.

16027490читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM