Эксперты спрогнозировали итоговые результаты голосования по Конституции

По данным Центризбиркома, более 10 миллионов россиян приняли участие в голосовании по конституционным поправкам в четверг, 25 июня. Таким образом, явка составила 9,2% от общего числа избирателей, зарегистрированных в РФ.

Если электоральная активность населения сохранится, то итоговая явка, вероятно, составит более 50%, что вполне будет сравнимо с явкой на всенародное голосование по принятию проекта Конституции РФ в 1993 году, считает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Я думаю, мы можем ориентироваться на цифру, соответствующую уровню явки в 1993 году, если тенденция первого дня сохранится. В пользу этой цифры играет хорошее информирование население о важности этого голосования. Кроме того, определенный тон задают всевозможные лидеры мнений и губернаторы регионов. Так что по поводу явки, мне кажется, все достаточно предсказуемо, — пояснила Кислицына.

«Самая высокая явка, я думаю, будет в первый день голосования, 25 июня, и в основной день голосования, 1 июля. В остальные дни будет немного меньше. Итоговую явку можно оценивать в 50% и более, что довольно неплохо», — добавил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Также политолог прокомментировал первые данные экзитполов по конституционному голосованию, которые были накануне представлены социологами из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В поддержку поправок в Основной закон страны высказались 72,9% россиян, из ответивших на вопросы социологов. 26,6% избирателей поправки не одобрили, а еще 0,5% испортили бюллетени», — говорится в докладе ВЦИОМа.



70−72% - это адекватный результат. Большая часть поправок носит социальный характер. и эти поправки действительно поддерживаются нашим населением. У некоторых поправок, согласно опросам ВЦИОМ, уровень поддержки вообще составляет порядка 90%, — заключил Данилин.

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.