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Из-за COVID Италия вводит новые правила для авиапассажиров

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Итальянское Управление гражданской авиации опубликовало сообщение, что на время пандемии коронавируса пассажиры, путешествующие в Италию или из Италии на самолетах, больше не смогут пользоваться верхними багажными ячейками, куда обычно убирается ручная кладь.

По мнению экспертов, это представляет опасность для здоровья во время пандемии.

Новое правило вызвано опасениями дальнейшего распространения нового коронавируса. Теперь путешественники могут садиться на борт самолета только с небольшой сумкой, которую можно поместить под впереди стоящее сидение.

Цель нового правила состоит в том, чтобы предотвратить тесный контакт между пассажирами и ограничить передвижение в кабинах воздушных судов. Как показывает практика, перед и после полета в самолетах образуются пробки из людей, которые пытаются достать или убрать свой багаж на полки.

По мнению специалистов из Управления гражданской авиации, отсутствие ручной клади дисциплинирует пассажиров, и они быстрее займут свои места. Обычно итальянцы являются одними из самых непослушных европейских путешественников, вызывая задержки и очереди, которые сегодня будут подпитывать риск заражения.

На сегодняшний день в Италии 239 961 заболевших, 187 615 выздоровевших. С начала пандемии в стране погибли 187 615 человек от коронавируса.

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