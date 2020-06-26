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Сергей Марков осудил Павла Лобкова за электоральное хулиганство

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© facebook.com

© facebook.com

Политолог Сергей Марков прокомментировал поступок журналиста Павла Лобкова, который попытался проголосовать по конституционным поправкам два раза: сначала он подал заявку на голосование в электронном формате, а после пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать еще раз.

По мнению Маркова, действия Павла Лобкова — это «классическая провокация, направленная на дискредитацию процесса голосования».

Большинству обычных граждан не нужны такого рода ухищрения. Во-первых, общественность борется с возможными фальсификациями. Во-вторых, большинство наших граждан — порядочные люди. Они не участвуют в фальсификациях. Кроме того, Лобкову, который наверняка сейчас гордится собой, приличные россияне не поверят. Не поверят потому, что в крымском вопросе он показал, что он не за наш Крым, а за хунту. Это предательство настоящие патриоты никогда не простят. Это как тяжелейшие гири на ногах у оппозиции, которые их будут тянуть ко дну, — заключил Марков в интервью «Ридусу».

Ранее похожее мнение выразила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова: «Прям специально подарки в кавычках готовились. Кое-кто пошёл сознательно два раза проголосовать».

Официально общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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