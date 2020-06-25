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В Совете Европы признали приоритет Конституции РФ над международным правом

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Венецианская комиссия Совета Европы признала легитимность примата Конституции России над международным правом. Об этом заявила сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

«В своем заключении Венецианская комиссия указала, что верховенство конституции — это абсолютно легитимно. Соотношение национального и международного права определяется самим государством, это его суверенное право», — пояснила Хабриева.

По ее словам, в заключении комиссии также указано, что приоритета Конституции над международным правом установлен почти во всех странах Европы, в Японии и США, передает ТАСС.

Хабриева уточнила, что детальное разъяснение оценок Венецианской комиссии опубликовано на сайте Ассоциации юристов России.

Принятие конституционной поправки, предполагающей примат российского Основного закона над международными договорами, «артикулирует самостоятельность РФ в принятии любых решений», рассказал ранее в интервью «Ридусу» член Общественной палаты России, адвокат Артем Кирьянов.

«В этой ситуации, когда Россия олицетворяет собой самые свободолюбивые и прогрессивные чаяния человечества, если мы не берем в расчёт страны „золотого миллиарда“, примат нашего законодательства перед международным, естественно, должен быть конституционно закреплен. Мы часто выражаем свое несогласие тем, как действуют суды Соединенных Штатов. В частности, мы недовольны тем, что решения судов США обязательны к исполнению не только на территории этой страны, но и далеко за ее пределами. Поправка о примате позволит нам противопоставить решениям судов США свое законодательство, а также критически относится к актам, которые выпускаются международными структурами», — сказал Кирьянов.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, но проголосовать можно не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.

Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, о котором «Ридус» подробно рассказывал ранее.

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