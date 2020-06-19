Адвокат объяснил важность конституционной поправки о примате законов РФ

Принятие конституционной поправки, предполагающей примат российских законов над международными договорами, «артикулирует самостоятельность РФ в принятии любых решений». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» член Общественной палаты России, адвокат Артем Кирьянов.

«В этой ситуации, когда Россия олицетворяет собой самые свободолюбивые и прогрессивные чаяния человечества, если мы не берем в расчёт страны „золотого миллиарда“, примат нашего законодательства перед международным, естественно, должен быть конституционно закреплен. Мы часто выражаем свое несогласие тем, как действуют суды Соединенных Штатов. В частности, мы недовольны тем, что решения судов США обязательны к исполнению не только на территории этой страны, но и далеко за ее пределами. Поправка о примате позволит нам противопоставить решениям судов США свое законодательство, а также критически относится к актам, которые выпускаются международными структурами», — пояснил Кирьянов.

Ранее внесение поправок в Конституцию одобрили «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», партии «Гражданская платформа» и «Россия будущего».

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.