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Раскол КПРФ: не все коммунисты согласны с мнением Зюганова по Конституции

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Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ.

Руководство КПРФ официально отказалась поддерживать вынесенные на общероссийское голосование конституционные поправки. Однако далеко не все коммунисты согласны с решением лидера партии Геннадия Зюганова и его приближенных.

Так, депутат Думы Голышмановского городского округа от КПРФ Михаил Педченко заявил, что в день голосования по поправкам он обязательно придет на участок и поддержит предложенные президентом Владимиром Путиным изменения к Основному закону страны.

«Хочу оказать поддержку нашему президенту, ведь при принятии решения об изменении Основного закона страны он решил посоветоваться с народом, узнать его мнение», — отметил Педченко.

По его мнению, обновление Конституции позволит проводить дальнейшие демократические преобразования. А еще Михаил Педченко обратил внимание, что страны Евросоюза «буквально назначили СССР виновником Второй Мировой войны», поэтому предложение главы государства отразить в Конституции вопросы воспитания патриотизма актуально сегодня как никогда.

Считаю, что вопросы воспитания патриотизма, которые предлагается отразить в Конституции, позволят передать эстафету через поколения. От тех, кто помнит отцов, которые воевали, чтобы Россия становилась лишь сильнее в своем единстве, — заключил парламентарий.

Ранее резкой критике политику КПРФ в вопросе конституционных поправок подверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что ранее коммунисты занимали несколько иную позицию, а теперь «начинают отходить в сторону».

«Мы вместе были у президента России Владимира Путина, лидеры четырех парламентских фракций. Тот же лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о поддержке, их представитель работал в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию. А теперь начинают отходить в сторону. Это отвратительно, потому что они всегда лгали, с октября 1917 года по сегодняшний день», — сказал Жириновский.

Эксперты ВЦИОМ прогнозируют, что в пользу внесения поправок в Конституцию проголосуют 67-71%, а против поправок - 28-32%.

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