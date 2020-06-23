Более 50% россиян уверены, что примут участие в голосовании по Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты нового опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по конституционным поправкам.

Абсолютное большинство наших сограждан знает о проведении голосования по Конституции - 84%. Из них 75% смогли назвать точную дату голосования - 1 июля. О возможности принять участие в голосовании заранее, с 25 июня по 1 июля, знают 73% граждан России.

Из тех, кто собирается принять участие в голосовании, 59% считают, что явка будет высокой. Обратного мнения придерживайся 30%.

На момент проведения исследования (22 июня) доля планирующих принять участие в голосовании составила 71%. Твердую уверенность в том, что будут голосовать, выражают 54% россиян.

Эксперты ВЦИОМ прогнозируют, что в пользу внесения поправок в Конституцию проголосуют 67-71%, а против поправок - 28-32%.