Петицию мундепа Галямина поддержали депутаты с сомнительной репутацией

Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина запустила среди депутатов разных уровней петицию с призывом голосовать против внесения поправок в Конституцию, заручившись при этом поддержкой оппозиционеров с небезупречной репутацией.

По состоянию на 23 июня обращение подписали 359 депутатов законодательных и муниципальных собраний, притом, что всего в России насчитывается более 70 тысяч муниципальных депутатов. Полный список подписавших Галямина опубликовала в Facebook. Среди них — московские мундепы Илья Азар, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Лев Шлосберг, Максим Шевченко и другие.

Помимо видных оппозиционеров, в списке присутствуют и менее известные, но оттого не менее сомнительные личности, список которых составили авторы канала «АнтиПропаганда» на «Яндекс.Дзен».

Первым в этом списке фигурирует депутат городской думы округа Сызрань от партии КПРФ Виктор Адамов. По информации СМИ, за время своего первого депутатского срока Адамов установил детскую игровую площадку, приобретенную для города, возле собственного дома.

«В то время в город стали приходить первые современные и красивые площадки. По причине дороговизны буквально по одной на округ. Виктор Васильевич изрядно насмешил тогда публику, заставив подрядчиков установить игровую зону… под свои окна. Это была, наверное, единственная в городе площадка, появившаяся не во дворе, а в проходе между домами на ул. Дзержинского, прямо на газоне», — пишет издание «Волжские вести».

Также петицию поддержала Александра Андреева, муниципальный депутат от партии КПРФ. Она известна обвинениями в русофобии и издевательстве над памятью о Великой Отечественной войне. «Солдаты на параде с колорадскими лентами. Позор. Они бы еще шарики несли. Военный парад — это не бразильский карнавал», — говорила Андреева о георгиевских ленточках.

В мае на сайте общественных инициатив Change.org была опубликована петиция от имени жителей района Лефортово с требованием отозвать депутатский мандат у Александры Андреевой — граждане требовали ее отставки из-за систематических оскорблений ценностей русского народа и российского государства, оскорбление подвига ветеранов, а также самих жителей района. Авторы петиции считают, что Андреева не следует идеалам КПРФ и уговорила их отказаться от вхождения в программу реновации, из-за чего люди вынуждены жить в ветхом жилье.



Депутат регионального собрания Тверской области от партии КПРФ Людмила Воробьева — еще один соратник Галяминой. В материале указывается, что политическая деятельность Воробьевой основывалась не на продвижении интересов партии, а в подковерных интригах, которые привели в конечном итоге к деградации регионального отделения партии. Ее обвиняли в алкоголизме, травле ветеранов КПРФ, мошенничестве, интригах, шумных тусовках и голосовании по сомнительным проектам спонсоров.



При официальном годовом доходе в 567 тысяч рублей, 68-летняя Воробьева имеет в собственности три земельных участка общей площадью 2,8 тысяч кв. м, две дачи, дом 192 кв. м и квартиру. Не менее состоятельным оказался и ее заместитель, 48-летний депутат от Андрей Истомин, который заработал всего за год более 2 миллионов рублей. Бывший ответсек редакции газеты «Позиция» владеет с супругой 1,5 тысячи кв. м земли. В личной собственности коммуниста — квартира и автомобиль Skoda Octavia.

Муниципальный депутат от партии КПРФ в Ярославской области Анна Головина в апреле прошлого года была участницей антимусорных протестов, сотрудники полиции составили на нее протокол за незаконную вырубку деревьев.

Депутат Московской городской думы VII созыва от партии КПРФ Евгений Ступин, согласно сообщениям СМИ, во время исполнения обязанностей заместителя руководителя УФССП по Московской области, торговал должностями в курируемых подразделениях.

Ступин занимается незаконной экономической деятельностью, оказывая адвокатские услуги в «Ступин и Партнеры», говорится в материале. Эта компания не имеет госрегистрации и предположительно уклоняется от уплаты налогов.

Всеволод Тюркин, муниципальный депутат Совет депутатов района Кунцево от партии КПРФ, согласно сведениям портала Единого информационного пространства мировых судей Москвы, привлекался к ответственности по статье КоАП РФ 6.1.1 «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль».

Наталья Кононова, муниципальный депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии КПРФ, несмотря на многочисленные собственные заявления о том, что якобы является борцом с карьерами и свалками, была неоднократно раскритикована за лоббирование интересов компании ООО «ТЭКА-СЕРВИС».

Татьяна Логацкая, муниципальный депутат МО Хорошево-Мневники от КПРФ, по сообщениям СМИ через «черных риелторов» пытается отнять квартиру у 87-летней матери Валерии Новодворской, в которой до своей кончины проживала и сама политик.

«Авантюристка, которая уже оформила на себя несколько квартир пенсионеров, успела оформить доверенность на квартиру у нотариуса», — приводятся слова предпринимателя Константина Борового.

По словам Борового, в ситуации замешана муниципальный депутат, член партии КПРФ Татьяна Логацкая, которая оформила на себя опекунство над матерью Новодворской (она страдает болезнью Альцгеймера). Как утверждает Боровой, депутат пытается заключить с престарелой женщиной договор о приватизации жилья. Делается это под предлогом создания в квартире мемориального музея в память о Новодворской.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты нового опроса, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по конституционным поправкам. Согласно результатам опроса, более 50% россиян уверены, что примут участие в голосовании по Конституции.