Перед матчем «Локомотив» - «Оренбург» стюард ударил журналиста

За полтора часа до начала футбольного матча «Локомотив» — «Оренбург» в подтрибунном помещении московской «РЖД-Арены» произошел вопиющий инцидент.

Стюард ударил корреспондента газеты «Спорт-Экспресс» Евгения Белоусова, сообщает ТАСС.

Работник стадиона сначала в резкой форме высказал возражение по поводу того, что журналист направлялся на трибуну для СМИ, а на входе в пресс-центр ударил Белоусова в лицо, из-за чего у него опухла губа. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

«Локомотив» начал разбирательство по факту происшествия, а вскоре пресс-служб клуба сообщила, что стюард уволен, пишет агентство.

Матч начался 21 июня в 17:30 мск.

Как писал ранее «Ридус», Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за обнаруженного у трех игроков московского клуба коронавируса.

Комментируя это решение, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал нынешний чемпионат России «первенством бани или водокачки». Принятое ранее решение бюро исполкома РФС относительно «Ростова» Карпин считает несправедливым, поскольку команде с отправленными на карантин игроками основного состава не разрешили перенести матч с «Сочи».



Однако несмотря на то, что ростовская молодежь проиграла с разгромным счетом 1:10, симпатии болельщиков и футбольных специалистов оказались на их стороне. Особенно высоко они оценили игру 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова.