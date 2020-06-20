За рубежом высоко оценили игру юного вратаря «Ростова»
- 20 июня 2020, 16:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Зарубежный портал Goal.com дал высокую оценку игре 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова в матче против «Сочи».
В сообщении, опубликованном в Twitter, говорится о том, что Попов стал героем матча, установив рекорд Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по числу сэйвов.
Иностранные журналисты подсчитали, что юный голкипер блестяще отразил 15 ударов.
Один из пользователей заметил в своем комментарии, что даже несмотря на 10 пропущенных мячей, Попов сыграл значительно лучше экс-вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса, ошибки которого в финале Лиги чемпионов против «Реала» в 2018 году привели к поражению мерсисайдцев.
Как писал ранее «Ридус», первый день 23-го тура РПЛ ознаменовался невиданным в истории российских чемпионатов по футболу поражением «Ростова» от «Сочи» со счетом 1:10. Это фиаско команды Валерия Карпина объясняется тем, что в ее составе на поле вышли игроки 2003 года рождения, поскольку все основные игроки были вынуждены уйти на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов.
При этом клуб «Сочи» отказал «Ростову» в просьбе о переносе встречи на другую дату.
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