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«Сигнал для IT-отрасли»: почему Роскомнадзор решил разблокировать Telegram

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© pixabay.com

© pixabay.com

В четверг, 18 июня, Роскомнадзор решил разблокировать на территории России мессенджер Telegram. По данным ведомства, основания для блокировки сервиса на данный момент отсутствуют. Кроме того, в Роскомнадзоре похвалили создателя Telegram Павла Дурова за «готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Telegram был заблокирован в апреле 2018 года из-за отказа руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Впрочем, несмотря на запрет, россияне продолжали активно пользоваться мессенджером с помощью инструментов для обхода блокировок (VPN, proxy-серверы).

По данным источника «Интерфакса» во властных структурах, руководство Telegram так и не предоставило российским властям ключи шифрования. Однако, утверждает источник, Павел Дуров и его партнеры согласились сотрудничать со спецслужбами РФ «по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом».

© pixabay.com

По мнению представителя Ассоциации юристов России Александра Журавлева, власти решили снять ограничения с мессенджера, поскольку наконец осознали, что «не стоит предъявлять цифровым платформам заранее невыполнимые требования».

Властям стало понятно, что закон не может успеть за технологиями. Напомню, что Telegram заблокировали из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. Сотрудники спецслужбы посчитали, что некие пользователи мессенджера распространяли контент экстремистского содержания. Однако это требование изначально было невыполнимым. Ключи шифрования — не ключи от квартиры, их нельзя никому передать. Это технология, которая защищает личные данные пользователей как от самой платформы, так и от каких-нибудь злоумышленников. Сейчас, я думаю, власть, понимая, что лучше не предъявлять заведомо невыполнимых требований, решила снять блокировку, — сказал эксперт.

«По сути, власть направила сигнал IT-отрасли о том, что готова к диалогу, а также к изменению существующего регулирования. И это, на мой взгляд, весьма позитивно. В противном случае блокировка висела бы, но многие все равно продолжали бы пользоваться мессенджером. В общем, никакого эффекта конфронтация с компанией Telegram принести не могла. Ситуация была бы довольно абсурдной», — полагает Журавлев.

Теперь следует ожидать от власти «шагов по созданию в России благоприятной среды для регулирования интернет-технологий», уверен эксперт.

«Я говорю о реформе саморегулирования, которая заключается в разработке единых правил для всех платформ и пользователей. Таким образом, главным регулятором станет сама площадка, а не государственные органы», — заключил Александр Журавлев.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал в интервью «Ридусу», что выход мессенджера из серой зоны позволит ему со временем составить серьезную конкуренцию таким платформам, как Instagram.

Крупные рекламодатели не спешили заключать контракты с лидерами мнений в Telegram, потому что мессенджер был заблокирован, а значит, имел несколько маргинальный окрас. Теперь ситуация, на мой взгляд, должна измениться — сказал парламентарий.

«Кроме того, Telegram в отличие от Facebook и Twitter не дискриминирует пользователей по политическим мотивам. Недавно, например, Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов. В Telegram такого не наблюдается. Платформа старается соблюдать принципы политического плюрализма», — добавил Горелкин.

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