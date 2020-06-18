Возвращение Telegram в легальное поле названо логичным и ожидаемым

Решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram вполне логично и ожидаемо, поскольку данный ресурс входит в пятерку самых популярных в России сервисов. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Кроме того, Telegram в отличие от Facebook и Twitter не дискриминирует пользователей по политическим мотивам. Недавно, например, Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов. В Telegram такого не наблюдается. Платформа старается соблюдать принципы политического плюрализма. Также руководство Telegram начало принимать меры по борьбе с терроризмом, поэтому причин продлевать блокировку этого ресурса я не вижу, — сказал парламентарий.

Выход мессенджера из серой зоны позволит ему со временем составить серьезную конкуренцию таким платформам, как Instagram, добавил Горелкин.

«Крупные рекламодатели не спешили заключать контракты с лидерами мнений в Telegram, потому что мессенджер был заблокирован, а значит, имел несколько маргинальный окрас. Теперь ситуация, на мой взгляд, должна измениться», — заключил депутат.

Роскомнадзор утверждает, что конфликт с создателем Telegram Павлом Дуровым (из-за чего и был заблокирован мессенджер) благополучно разрешился. Еще в ведомстве позитивно оценили высказанную Дуровым готовность к противодействию терроризму и экстремизму в мессенджере.

Напомним, что 13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram из-за отказа представителей мессенджера предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Поначалу Telegram работал в РФ со сбоями, но затем его пользователи нашли новые способы обойти запрет.