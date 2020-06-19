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Актер Долинский попросил семью погибшего Захарова «не убивать» Ефремова

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© ТАСС/ Александра Мудрац

© ТАСС/ Александра Мудрац

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский убежден, что виновник смертельного ДТП в Москве Михаил Ефремов не выживет в тюрьме.

Поэтому Долинский обратился к родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова с просьбой «не убивать» актера, отметив, что тот и так уже «сломлен».

В эфире телеканала «Россия 1» Долинский рассказал, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Он также объяснил, что Ефремов не перенесет заключение «со своей нервной системой, почками, печенью».

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку», — цитирует Долинского РИА Новости.

Актер выразил родственникам Захарова свои соболезнования, заявив при этом, что если они будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

Ранее сообщалось, что неизвестные люди пытались вручить деньги родственникам Захарова, но те отказались их брать. Эту информацию подтвердил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших, которыми признали вдову Захарова Маргариту и их общего сына Виталия.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что брат Захарова готов обсуждать с представителями артиста вопрос о компенсации причиненного семье ущерба, но только с ведома Добровинского.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находившийся в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки продуктов «Деликатеска». Водитель фургона, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, скончался от полученных травм.

Актер просил прощения у родных погибшего водителя и предлагал им «помочь всеми средствами». Но Александр Добровинский заявил, что извинения Ефремова члены семьи сочли запоздалыми, помощь от него не примут и намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.

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