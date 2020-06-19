Как поправки к Конституции помогут сохранить этническое многообразие РФ

Конституционные поправки, гарантирующие малым народам России право на сохранение родного языка, позволит сохранить культурное и этническое многообразие государства. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России» Лариса Яковлева.

«Если народы, населяющие Россию, не будут изучать свой язык, то они не смогут сохранить национальную идентичность. Поэтому, когда в Основном законе будет прописано, что государство берет на себя обязанность защищать право народов на изучение родного языка, родной культуры, это очень важно. У нас есть один государственный язык — русский, у нас есть великая Россия, но без создания для малых народов условий для изучения родного языка мы не сможем сохранить этническое многообразие нашей страны. Кроме того, поправка о языке — это декларация равноправия всех населяющих Россию народов. Вне зависимости от их численности. Так что никакой дискриминации по национальному признаку у нас быть не может», — пояснила свою позицию Яковлева.

Ранее внесение поправок в Конституцию одобрили «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», партии «Гражданская платформа» и «Россия будущего».

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.