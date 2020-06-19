Партия пенсионеров поддержала внесение поправок в российскую Конституцию

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выступила с заявлением, в котором назвала предстоящее голосование по внесению в Конституцию поправок уникальным шансом сделать Основной закон «национально идентичным».

«В отличии от прежнего текста, собранного, по сути, из американского, германского и французского аналогов, новый, по своему потенциалу, наиболее близок к модели подлинного народного социального государства. На сегодняшний день, подобной Конституции нет ни одной страны в мире», — указано в заявлении.



В Партии пенсионеров отметили, что конституционные поправки о воспитании уважения к старшему поколению способны «сформировать цель, которая будет объединять все поколения и на чем будет базироваться будущее нашей страны».

Главным носителем и хранителем высоких идейно-нравственных принципов может быть только старшее поколение, которое сберегло коллективистские ценности, унаследованные от советской эпохи, а потому ясно осознает необходимость общественного единства во имя успешного развития нашей страны, — говорится в документе.

Ранее внесение в Конституцию поправок поддержал председатель Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов.

«Президент России Владимир Путин последовательно добивался суверенизации нашего народного государства, постепенно освобождая его от внешнего управления, затем возвращая нам политический и военный суверенитет. Сегодня эти достижения должны быть оформлены не только законодательно, но и конституционно», — написал Шайхутдинов в своей колонке для газеты «Взгляд».



Положительно о поправках также высказывался председатель федерального совета политической партии «Россия будущего» Александр Зорин:

«Есть очень хорошие поправки на будущее: в ведение Российской Федерации передается обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. Это новая реальность, которую не нужно оставлять в правовом вакууме».

