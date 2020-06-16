Жителям Пекина предстоит пройти тест на COVID-19 для выезда из города

В связи с новой вспышкой коронавируса на крупнейшем оптовом рынке Пекина жителей города обязали проходить тестирование на COVID-19 при выезде из китайской столицы.

При этом покидать Пекин не рекомендуется, сообщила заместитель секретаря городского правительства Чэнь Бэй.

«В случае особой необходимости необходим сертификат с отрицательным тестом на COVID-19, сделанный максимум за 7 дней до поездки», — цитирует ее РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее многие регионы Китая ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из Пекина, где уровень реагирования на ЧС в связи с COVID-19 повысили с третьего до второго. Всего в КНР существуют четыре таких уровня. Первый уровень был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, а 6 июня — до третьего.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса среди работников оптового рынка продуктов питания «Синьфади» в Пекине была выявлена 13 июня. Из-за этого целые районы столицы Китая с многомиллионным населением перевели на усиленные полувоенные меры контроля, а высокопоставленные чиновники района Фэнтай, где находится рынок, лишились своих должностей.

С 11 июня в Пекине уже зарегистрировано 106 случаев заражения COVID-19, все они связаны с рынком. За последние сутки выявили 27 подтвержденных случаев и трех бессимптомных носителей инфекции.

В минувшее воскресенье в столице КНР было проведено массовое тестирование на коронавирус. По мнению местных властей, повторные вспышки вируса удается блокировать благодаря строгим карантинным мерам.