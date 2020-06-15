В Пекине блокируют возможную вспышку коронавируса

Пекин провел массовое тестирование на коронавирус в прошедшее воскресенье после новой вспышки вируса в городе.

По мнению местных властей, повторные вспышки вируса удается блокировать благодаря строгим карантинным мерам. Напомним, что на прошлой неделе Национальная комиссия здравоохранения (NHC) сообщила о 57 новых заболевших.

Из них 36 были жители Пекина, которые заразились на рынке Синфади. Еще две внутренние инфекции были зафиксированы в северо-восточной провинции Ляонин. Остальные 19 случаев заражения были зарегистрированы среди граждан Китая, возвращающихся из-за рубежа.

Ранее власти Ляонин посоветовать жителям не ездить в Пекин из-за возможной новой вспышки коронавируса. В китайской столице даже предложили ввести карантин для въезжающих. В Пекине были наложены карантинные ограничения на очень небольшую часть города, которая включает в себя 11 жилых комплексов рядом с рынком, который поставляет большую часть свежих продуктов в город.

Чиновники заявили, что в воскресенье они планировали провести тестирование 46 000 жителей в районе, прилегающем к рынку. Все, кто работает на рынке Синфади, также должны были пройти тестирование.

После исследования мясной цех рынка закрылся, хотя овощные палатки продолжают работать. На соседних улицах жители были помещены на карантин, а местные рестораны временно прекратили работу.

Также городские власти закрыли девять школ и детских садов рядом с Синфади из-за риска вспышки заболевания.