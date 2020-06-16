В Сети появилось видео о важности борьбы с фейками о коронавирусе

В Сети появился видеоролик о важности противостояния фейкам о коронавирусе и сохранении общественного баланса в период пандемии. В съемках принимали участие врачи, пациенты и волонтеры из Карачаево-Черкесии.

«В Карачаево-Черкесии люди оказались в очень непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Некоторые общественные деятели воспользовались этой ситуацией, чтобы попытаться посеять в регионе панику. Поэтому мы сняли небольшой ролик с участием врачей, пациентов, заболевших коронавирусом, и волонтёров. Наше видео расскажет о том, почему важно сохранять общественный баланс и не пропагандировать фальшивые новости, создающие панику среди граждан», — заявили авторы ролика.

Ранее специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили доклад, в котором говорится о том, что Россия прошла пик пандемии коронавируса значительно легче, чем большинство стран ЕС и США. По словам главы департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, это стало возможным благодаря гибкой системе управления и принятия решений, готовности системы здравоохранения и солидарности общества.

