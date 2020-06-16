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Эксперт объяснил, почему России удалось минимизировать потери от COVID-19

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© p

Мобилизация органов государственной власти, врачей и общества в целом — всё это позволило России минимизировать потери от эпидемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» глава Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, комментируя доклад ЭИСИ о промежуточных итогах пандемии в РФ.

Без общих усилий нам бы вряд ли удалось избежать сценария, который наблюдался в странах Европы и США. У нас наблюдается самая низкая смертность в мире от последствий коронавируса. Только в Москве удалось спасти порядка 65 тысяч граждан. Речь идет о тех, кто был в тяжелом состоянии. В тех же США или государствах ЕС эти люди могли бы пополнить собой статистику смертности. Это 65 тысяч трагедий, которые удалось предотвратить общими силами, — отметил Мартынов.

Важную роль в минимизации потерь от эпидемии сыграло также принятие «политических решений на опережение», добавил эксперт.

«Введенние режима самоизоляции и параллельное наращивание медицинских мощностей — это позволило нам подготовиться к любому сценарию, связанному с прохождением пандемии», — заключил Мартынов.

Ранее специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили доклад, в котором говорится о том, что Россия прошла пик пандемии коронавируса значительно легче, чем большинство стран ЕС и США. По словам главы департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, это стало возможным благодаря гибкой системе управления и принятия решений, готовности системы здравоохранения и солидарности общества.

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