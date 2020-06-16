Раскрыта новая схема мошенничества при продаже автомобилей

Мошенники изобрели новый способ обмана покупателей при продаже поддержанных автомобилей.

Как сообщает ФАН, злоумышленники арендуют машину с пробегом, после чего подделывают доверенность и создают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС).

Затем автомобиль выставляется на продажу по привлекательной цене. На удочку попадаются невнимательные граждане, которые не придают значения дубликату ПТС.

По данным издания, подобный случай произошел в Подмосковье, где местный житель приобрел Mercedes E-Class с пробегом и поставил машину на учет в ГИБДД. Через некоторое время выяснилось, что этот автомобиль разыскивает его законный владелец, который сдал машину в аренду для работы в элитном такси и в итоге тоже стал жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что безработный житель Подмосковья арендовал по поддельным документам каршеринговый автомобиль, снял с него GPS-маячок и скрылся в неизвестном направлении.