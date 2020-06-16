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Безработный угнал в Москве каршеринговый автомобиль

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© kia.ru

© kia.ru

Безработный житель Подмосковья арендовал по поддельным документам каршеринговый автомобиль, снял с него GPS-маячок и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сумма ущерба составила 1,7 млн рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 39-летнего подозреваемого. На него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», он заключен под стражу, пишет агентство.

В каршеринговой компании рассказали, что мужчина, арендовавший автомобиль «Киа-Оптима», перестал через некоторое время на связь, а машина, оснащенная GPS, пропала с радаров.

Ранее «Ридус» писал о том, что служба каршеринга «Делимобиль» попыталась взыскать штраф в размере 100 тысяч рублей у супружеской пары из Москвы фактически за то, что почти сразу после завершения аренды использованный ими автомобиль угнали и разбили.

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