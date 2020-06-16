Вирусолог предупредил об опасности купания в пресных водоемах

Купание в пресных реках и озерах может навредить здоровью, считает вирусолог Георгий Викулов.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что заражение различными инфекциями, например, лямблиями, возможно, если выпить зараженную воду или глотнуть ее во время купания.

По его словам, таким же путем можно подхватить ротавирусную инфекцию, которая вызывает рвоту и диарею.

«Помимо кишечных инфекций, при заглатывании воды из водоема можно заразиться гепатитом А, а также холерой, переносчиком которой обычно являются люди из южных стран», — сказал эксперт в интервью изданию.

Он также предупредил, что в пресных водоемах есть шанс заразиться аденовирусной инфекцией и полиомиелитом.

Кроме того, Викулов рассказал о том, что через порезы и потертости кожи, слизистую оболочку глаз, носа и рта из воды в организм человека могут проникнуть лептоспиры, вызывающие лептоспироз (водную лихорадку), который проявляется в виде высокой температуры, озноба и сопровождается сильными головными и мышечными болями, болью в животе и покраснением глаз.

Вирусолог напомнил и о том, что поскольку температура воды в районе 20 градусов считается хорошей средой для размножения гельминтов, в пресных водоемах иногда встречаются яйца паразитов.

Он также обратил внимание на то, что чаще всего риску инфицирования подвержены дети и пожилые люди с хроническими болезнями.

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