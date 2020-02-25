Безопасно ли перекусывать перед плаванием

Международная команда ученых опубликовала интересное исследование, в котором специалисты рассказали, можно ли есть перед занятием плаванием.

Бытует мнение, что риск утонуть повышается, если поесть перед купанием менее чем за 90 минут. Но авторы нового исследования считают, что это высказывание — миф.

Согласно поверью, во время переваривания пищи могут происходить спазмы, которые при нахождении в воде нередко приводят к сковыванию движений. Если спазм быстро не пройдет, человек может утонуть.

Авторы новой работы пишут, что недостаточное кровоснабжение действительно может вызвать мышечные спазмы. И оказывается, когда мы едим, тело отводит лишнюю кровь в наш желудок, чтобы помочь перевариванию.

Однако, по словам специалистов, изменения в кровоснабжении после употребления сэндвича или салата недостаточно серьезны, чтобы привести к сильным спазмам, при условии что с вашим здоровьем все в порядке.

Спазмы в желудке могут возникать при атеросклерозе — состоянии, которое возникает, когда стенки артерии сужаются и затвердевают.

Было время, когда ученые всерьез воспринимали этот миф. В 1960-х годах было проведено множество исследований, проверяющих, влияет ли прием пищи перед плаванием спортсменов на их показатели. Но почти все работы говорят нам о том, что это просто миф, — пишут ученые.

Например, в 1968 году ученые накормили 24 пловца плотным завтраком из хлопьев, тостов, сахара, масла и цельного молока, а затем запустили участников в бассейн.

Пловцов разделили на несколько групп и запускали в воду в разное время после еды. Ни один из спортсменов не испытывал никаких судорог или тошноты, более того, их показатели по скорости или технике плавания не ухудшились.

В 2011 году Американский Красный Крест опубликовал научный обзор по этому вопросу и обнаружил, что ограничения в пище перед плаванием не нужны и необоснованны в научных данных. По словам авторов работы, еще не было зарегистрированного случая утопления человека, потому что он просто ел.

А вот плавать в состоянии алкогольного опьянения точно не стоит. Также ученые советуют не плавать в незнакомых водоемах в одиночку, так как судороги могут случиться не только из-за еды, а по причине холодной воды или плохого самочувствия.