найти ×
   
  • USD
    69.12
  • EUR
    78.52
СохранитьСохранено0
×

-206389

Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Small f1a6d446e0
© EPA\TASS

© EPA\TASS

Правительство Испании приняло решение открыть 21 июня границы со всеми странами Шенгена, за исключением Португалии, с которой сообщение возобновится 1 июля.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, туристический сектор, является ключевым для страны в период восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. На долю туристической отрасли приходится более 12% ВВП.

«Сначала откроются границы внутри ЕС, а потом уже с третьими странами», — цитирует Санчеса ТАСС.

Премьер также объявил об отмене с 21 июня обязательного карантина для всех прибывающих из-за рубежа.

Ранее Еврокомиссия настоятельно призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня, пишет агентство.

Как известно, Испания входит в число наиболее пострадавших от пандемии государств мира. По данным, Worldometer, в стране выявлено 290 685 случаев заражения COVID-19 и 27 136 летальных исходов.

Примечательно, что в конце мая эксперты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) заявили о том, что туризм можно возобновлять только после того, как будут созданы так называемые воздушные коридоры, которые позволят туристам путешествовать между странами с низким риском заражения коронавирусом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0
Новости SMI.FM

Комментарии (0)

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
15016033читать позжечитаю позже
Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6034558читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

-101461читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

451383054читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM