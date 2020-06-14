Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Правительство Испании приняло решение открыть 21 июня границы со всеми странами Шенгена, за исключением Португалии, с которой сообщение возобновится 1 июля.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, туристический сектор, является ключевым для страны в период восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. На долю туристической отрасли приходится более 12% ВВП.

«Сначала откроются границы внутри ЕС, а потом уже с третьими странами», — цитирует Санчеса ТАСС.

Премьер также объявил об отмене с 21 июня обязательного карантина для всех прибывающих из-за рубежа.

Ранее Еврокомиссия настоятельно призвала все страны Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня, пишет агентство.

Как известно, Испания входит в число наиболее пострадавших от пандемии государств мира. По данным, Worldometer, в стране выявлено 290 685 случаев заражения COVID-19 и 27 136 летальных исходов.

Примечательно, что в конце мая эксперты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) заявили о том, что туризм можно возобновлять только после того, как будут созданы так называемые воздушные коридоры, которые позволят туристам путешествовать между странами с низким риском заражения коронавирусом.