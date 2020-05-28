Названы условия для открытия поствирусного туризма

Эксперты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) заявили, что туризм можно возобновлять только после того, как будут созданы так называемые воздушные коридоры, которые позволят туристам путешествовать между странами с низким риском заражения коронавирусом.

Эти коридоры станут первыми шагами на пути к восстановлению международных связей. Они могут помочь перезапустить глобальную туристическую индустрию, — сообщил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Эта идея уже получила одобрение в некоторых частях Европы. Например, местные власти Балеарских островов в Испании предложили путешественникам из Германии выгодные предложения для туризма.

Согласно прогнозам ЮНВТО, опубликованным в начале мая, число туристов во всем мире может сократиться на 60—80% в 2020 году в результате пандемии. Страны с крупными туристическими секторами в Европе и за ее пределами уже сильно пострадали, поскольку ограничения на поездки привели к сокращению числа посетителей и оставили многие предприятия, которые напрямую зависят от торговли, без средств.

Достопримечательности, включая Помпеи в Италии и Вифлеемскую церковь Рождества Христова, вновь открываются, но даже это не привело к большому спросу на посещение этих мест. Как заявили местные смотрители, многие объекты остаются практически пустыми.

Пололикашвили сказал, что ЮНВТО с самого начала выступала против закрытия поездок и критиковала координацию мер по закрытию стран. Он призвал Европейский союз вновь открыть доступ не только к туризму внутри блока, но и к внешним странам, таким как Турция, утверждая, что невозможно обеспечить 100-процентную безопасность от вируса.

Вирус останется с нами, а вот многие отели, магазины, музеи и рестораны вымрут из-за ограничительных мер, зачастую необъяснимо строгих, — говорит он.

Эксперты ЮНВТО предлагают ввести так называемые паспорта здоровья, в которых будут указаны анализы на антитела к вирусу, а также развернуть массовое быстрое тестирование на COVID-19 в аэропортах. Все это поможет снизить риски распространения вируса и сохранить туристический бизнес по всему миру.