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Зарубежные страны еще не подтвердили готовность к приему туристов из России

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© pixabay.com

© pixabay.com

Свою готовность принять в июне российских туристов зарубежные страны пока не подтвердили, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами.

«Речь идет о возможности начать такие путешествия, возможно, где-то говорят с середины июля, где-то речь идет об августе», — приводит РИА Новости ее слова, сказанные в эфире телеканала НТВ.

При этом Догузова пояснила, что ни о каких конкретных датах, подтвержденных официально, пока речи нет.

Ранее глава Ростуризма выразила надежду, что российские регионы начнут снимать ограничительные меры в течение недели, чтобы у россиян появилась возможность отдохнуть.

Как сообщал «Ридус», согласно результатам проведенного в России опроса, выяснилось, что более половины респондентов (54%) готовы поменять место отдыха в этом году.

Кроме того, стало известно, что санатории Крыма начнут принимать отдыхающих со всей России уже с 1 июля. По данным Ассоциации малых отелей, еще в конце мая более 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма было зарезервировано до сентября 2020 года.

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