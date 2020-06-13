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Опрос выявил число россиян, предпочитающих внутренний туризм зарубежному

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© picture alliance / Arco Images G/ ТАСС

© picture alliance / Arco Images G/ ТАСС

По результатам проведенного онлайн-сервисом Туту.ру опроса выяснилось, готовы ли россияне променять заграничный курорт на отечественный.

В исследовании приняли участие две тысячи пользователей. Более половины из них (54%) выразили свою готовность поменять место отдыха.

О своем желании поехать к морю в России заявили 17% респондентов, а еще 14% позитивно отнеслись к идее полностью переключиться на внутренний туризм. При этом 23% опрошенных признались, что будут отдыхать на родине, но только из-за невозможности улететь за границу.

По данным Туту.ру, 46% участников опроса решили вообще отказаться в этом году от поездок в отпуск и подождать открытия границ, сообщает РИА Новости.

Как писал ранее «Ридус», санатории Крыма начнут принимать отдыхающих со всей России уже с 1 июля.

По данным Ассоциации малых отелей, еще в конце мая более 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма было зарезервировано до сентября 2020 года.

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