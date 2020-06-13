В Петербурге появилось граффити с Навальным в овечьей шкуре

В Санкт-Петербурге появилось граффити с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Изображение уличает Навального в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны. При этом оппозиционер облачен в овечью шкуру.

«Это знак того, что он якобы долго скрывал свое истинное отношение к героям ВОВ, которое выразил в итоге, унизив фронтовика», — полагают авторы Telegram-канала «Про Питер».

Напомним, что Алексей Навальный прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, назвав героев видео «продажными холуями» и «предателями». Среди них были знаменитые актеры, общественные деятели и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Поступок Навального вызвал общественный резонанс. Выходку Алексея осудили юристы, общественники, активисты волонтерских и патриотических организаций, а также представители верхней палаты парламента. Тем не менее, несмотря на большую волну возмущения, правоохранительные органы все еще не дали оценку действиям оппозиционера.

«Я требую от правоохранительных органов шевелиться быстрее, — высказался ранее глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — Хватит уже делать из провокатора Навального политическую фигуру. Он не политик, а мерзавец, подонок и провокатор. И в данном случае я не оскорбляю Алексея, а даю качественную характеристику его действиям. Следственный комитет и прокуратура, на мой взгляд, просто обязаны обратить на выходку господина Навального самое пристальное внимание и назначить ему соответствующее наказание».