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Какое световое шоу в День России покажут на фасадах главных зданий страны

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© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Минувшей ночью в Москве прошла репетиция светового шоу, которое покажут вечером в День России на стенах Кремля, здания правительства и «Манежа». 

Большинство проекций посвящено «современным героям России».

 

Напомним, что 12 июня граждане РФ отмечают День России. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны — от ДФО до Калининграда.

Первыми праздник начали отмечать жители Дальнего Востока. Так, активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Сахалинской области совершили восхождение на гору Юноны. Будучи на вершине, молодые люди под звуки гимна РФ развернули 50-метровый триколор.

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