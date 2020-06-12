Флаги на площадях, в небе и на вершинах гор: в стране празднуют День России

Граждане РФ отмечают сегодня День России. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны — от ДФО до Калининграда.

Первыми праздник начали отмечать жители Дальнего Востока. Так, активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Сахалинской области совершили восхождение на гору Юноны. Будучи на вершине, молодые люди под звуки гимна РФ развернули 50-метровый триколор.

«Наше восхождением на гору Юноны, было нацелено не только на привлечение внимания к важной для россиян календарной дате, но и на пропаганду здорового образа жизни. Чтобы достичь, сегодня, поставленной цели, мы прошли не простой пусть, вместе с нами были и другие смельчаки — люди с активной жизненной позицией. Наградой для всех стали невероятные пейзажи, которыми богат Сахалин. Мы гордимся нашим краем и гордимся нашей необъятной и прекрасной страной. Спасибо всем, кто не побоялся суровой сахалинской погоды и принял участие в восхождении», — рассказала Елена Красильникова, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Аналогичным образом День России отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он и 50 курильских школьников развернули размером 9 на 12 м на смотровой площадке вулкана Баранского на остовое Итуруп.

Еще жители регионов Дальневосточного федерального округа записали видео с исполнением гимна РФ.

В Чите местные спортсмены совершили в честь Дня России прыжки с парашютами.

Кроме того, в Чите планируется запустить иллюминацию фонтана в цветах российского флага на главной площади.

Похожие мероприятия проходят сегодня и в европейской части России. В Санкт-Петербурге стартовала акция #окнароссии, в рамках которой люди украсили окна своих квартир цветами триколора.

А в Москве запланирован праздничный концерт «Мы вместе!». На Красной площади выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия и многие другие звезды отечественной эстрады. Трансляцию концерта москвичи смогут посмотреть онлайн или на федеральных телеканалах.