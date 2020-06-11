Конгресс США проголосует за «прощание с именами генералов-конфедератов»

Палата представителей Конгресса США проголосует за поправку, которая предусматривает «прощание» с именами генералов, воевавших в армии конфедератов во время гражданской войны в стране. Предложение, предполагающее переименование некоторых военных баз, внесла на голосование спикер Нэнси Пелоси.

По ее словам, из здания Капитолия следует вынести статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки, а также «убрать их имена» из названий военных баз.

«Народ США знает, что с этими именами следует распрощаться», — подчеркнула спикер палаты на пресс-конференции.

Инициативу уже прокомментировал в Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он негативно отозвался о поправке, касающейся возможности переименования «многих наших легендарных военных баз, на которых мы тренировались, чтобы выиграть две мировые войны».



«Надеюсь, наши великие сенаторы-республиканцы не докатятся до такого», — подчеркнул Трамп.

Президент ранее уже заявлял, что «мощные и монументальные базы» вроде Форт Брагг в Северной Каролине, Форт Худ в Техасе и Форт Беннинг в Джорджии «стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы». Его администрация «даже не собирается рассматривать» предложения по переименованию «этих замечательных легендарных военных объектов». Глава государства призвал «уважать наших военных».



Генералы Джон Худ, Бракстон Брагг и Генри Беннинг во время гражданской войны выступали на стороне «южан», отстаивавших интересы рабовладельческих штатов. На волне борьбы с расизмом после гибели чернокожего Джорджа Флойда, все громче звучат призывы избавиться от любого наследия конфедератов. Достается памятникам, символике и даже художественным кинофильмам.

