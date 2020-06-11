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NASA выбрало компанию для доставки вездехода на Луну

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© Twitter

© Twitter

Американская компания Astrobotic доставит в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровер VIPER. Такой выбор сделало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Вездеход будет искать лед на естественном спутнике нашей планеты.

«Мы рады сообщить, что наш партнер Astrobotic доставит ровер NASA VIPER на Луну в 2023 году. Миссия VIPER будет заниматься поиском льда», — заявил во время брифинга 11 июня журналистов заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

Вездеход серьезно повысит возможность отправки на Луну первой женщины и очередного мужчины. Высадка запланирована на 2024 год в рамках программы «Артемида». Об этом сказано в заявлении главы NASA Джеймса Брайденстайна на сайте управления.

Информация о наличии, количестве и местоположении залежей льда на Луне будет передаваться с борта VIPER на Землю. Данные помогут выбрать место посадки и создания лунной базы.

Согласно программе «Артемида», во второй половине 2020 года к Луне направится беспилотный корабль Orion. Его отправит в космос ракета SLS (Space Launch System). Аппарат, совершив облет земного спутника, должен вернуться на Землю.

На втором этапе планируется облет Луны уже с экипажем на борту. Это предстоит сделать в 2022 году.

Третьим этапом станет высадка астронавтов на Луну в 2024 году и полет людей к Марсу в середине 2030-х годов.

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