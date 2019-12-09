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013602

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Команда специалистов из космического агентства NASA провела испытания топливного бака для ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая будет запущена в рамках программы «Артемида-1» .

Напомним, что первый полет по этой программе должен состояться до 2021 года. Капсула без экипажа проведет 25 дней на орбите вокруг Луны, удалившись на 60 000 км, и вернется на Землю.

Полет с астронавтами на борту состоится не раньше 2022 года. В рамках последних испытаний ученые проверили возможности топливного бака во время работы ракеты.

Оказалось, что бак оправдал ожидания инженеров. Он выдержал перегрузку в 260%, после чего лопнул, как и планировалось. Все предыдущие испытания топливный бак тоже проходил успешно.

Во время космических миссий в баке будет находиться запас жидкого водорода для заправки ракеты. Сейчас для тестирования бак установили на стенде в Центре космических полетов Маршалла.

Перед запуском емкость заполнили газообразным азотом и установили датчики, которые показывали нагрузку в разных отсеках бака. Благодаря этому удалось вычислить напряжение, скорость, давление и температуру в камере.

Для создания стрессовой ситуации, в которой и происходят перегрузки системы, инженеры агентства открыли гидравлические поршни.

Тесты показали, что бак выдержал перегрузку в 260% от расчетной цифры. Это подтвердило не только надежность нашей системы, но и правильность прототипов, которые мы используем в экспериментах, — рассказали инженеры.

Длина ракеты SLS достигает 65 метров. Изначально тестовый полет был запланирован на 2016 год, но теперь ракета, вероятно, будет готова только к следующему году.

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Комментарии (1)

  • Small d799de5f85
    Semen Samsonovсегодня, 16:04

    Ни чего страшного, Голливуд все снимет в лучшем виде, декорации наверное уже готовы.

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