Липецкая область возвращается к нормальной жизни

В Липецкой области возобновляют свою деятельность предприятия бытового обслуживания, которые ранее были закрыты в связи с эпидемией коронавируса. Вскоре жители региона смогут посетить непродовольственные магазин и салоны красоты площадью до 400 квадратных метров.

Кроме того, в Липецкой области разрешили прогулки и занятия спортом на улице. Правда, людям еще придется некоторое время соблюдать марочный режим и социальную дистанцию.

О следующем этапе снятия ограничений станет более-менее известно через две недели. В этом плане, на мой взгляд, действовать нужно осторожно. Наши соседи сняли массу ограничений, и число зараженных у них сразу увеличилось в пять раз, — прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге, Тюмене и Хабаровском крае планируется провести исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. К исследованию планируется привлечь детей от одного года до 17 лет включительно и взрослых шести возрастных групп — от 18 до 29, 30 — 39, 40 — 49, 50 — 59, 60 — 69, 70 лет и старше.