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В трех регионах РФ исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

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© МО РФ

© МО РФ

Санкт-Петербург, Тюмень и Хабаровский край станут ареной исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Пилотные регионы для проекта, назначенного на июнь, выбрал Роспотребнадзор с учетом рекомендаций ВОЗ.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что не территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», — сказано в сообщении ведомства.

К исследованию планируется привлечь детей от одного года до 17 лет включительно и взрослых шести возрастных групп — от 18 до 29, 30 — 39, 40 — 49, 50 — 59, 60 — 69, 70 лет и старше.

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые рассчитывают получит в ходе данного исследования, нужны для прогнозирования развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также «для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Тем временем в Госдуме подготовили рекомендации для врачей по применению методов народной медицины в борьбе с коронавирусной инфекцией. Документ содержит много интересного: от чеснока до пиявок.

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