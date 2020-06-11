Петиция с требованием наказать Навального собрала более 10 тысяч подписей

Петиция с требованием привлечь к ответственности основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко собрала более десяти тысяч подписей.

Наказать Навального также потребовал ветеран ВОВ Алексей Матвеевич.

Напомним, что Алексей Навальный прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, назвав героев видео «продажными холуями» и «предателями». Среди них были знаменитые актеры, общественные деятели и ветеран Артеменко.



Поступок Навального вызвал общественный резонанс. Выходку Алексея осудили юристы, общественники, активисты волонтерских и патриотических организаций, а также представители верхней палаты парламента. Тем не менее, несмотря на большую волну возмущения, правоохранительные органы все еще не дали оценку действиям блогера.

«Я требую от правоохранительных органов шевелиться быстрее, — высказался ранее глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. — Хватит уже делать из провокатора Навального политическую фигуру. Он не политик, а мерзавец, подонок и провокатор. И в данном случае я не оскорбляю Алексея, а даю качественную характеристику его действиям. Следственный комитет и прокуратура, на мой взгляд, просто обязаны обратить на выходку господина Навального самое пристальное внимание и назначить ему соответствующее наказание».