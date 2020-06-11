В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок

Депутаты Госдумы подготовили рекомендации по использованию методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19. Авторы инициативы предлагают применять против коронавирусной инфекции биологически активные добавки (БАД), чеснок, мед, прополис, куркуму, кориандр, ароматические масла на основе лаванды и пихты, пиявок и другие полезные вещи. В начале следующей недели документ, согласованный на заседании экспертного совета думского комитета по охране здоровья, должны направить в Министерство здравоохранения России.

«Неспецифическая профилактика или поддержка иммунитета должна проводиться постоянно, фактически, стать частью здорового образа жизни и лучше всего для этого применять мягкие средства типа пряностей, чаев, БАДов, восполняющих дефицит необходимых веществ в организме. Это тем особенно важно, что это общедоступно, недорого и абсолютно безопасно, если у пациента нет аллергической реакции на что-то из указанного», — цитирует РИА Новости мнение первого заместителя председателя комитета Федота Тумусова.

Рекомендации адресованы врачам, которые смогут выбрать на их основе варианты дополнительного лечения, соответствующие собственному опыту и состоянию пациента.

Куркуму, фенхель, кориандр, пажитник, имбирь, чеснок, черный перец, асафетиду, к примеру, следует применять при приготовлении пищи, ориентируясь на вкусовые предпочтения. Можно делать напитки на основе чая и молока с этими приправами, а также корицей, кардамоном, базиликом, медом и настойкой прополиса.

По мнению депутатов, для борьбы с COVID-19 подойдут препараты и продукты, в которых содержится цинк. Для промывания носа и горла после выхода на улицу следует пользоваться настоями ромашки или мелиссы, отварами кожуры плодов граната. Помогут ингаляции с ароматическими маслами лаванды, лимона, пихты, чайного дерева, сосны или эвкалипта. Лучше для этого купить ароматическую лампу. Отмечена роль пиявок в улучшении кровообращения, проблемы с которым могут возникнуть у зараженного коронавирусом.

Рекомендации по дополнительному лечению комплементарными методами легкой формы COVID-19 на дому и не тяжелой формы в стационаре содержат прием определенных растительных и гомеопатических средств, препаратов с разными микроэлементами и витамина С при отсутствии противопоказаний.

По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19. Он очень важен для профилактики, реабилитации и лечения легких форм заболевания.

«Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли», — сказал он.

Депутат надеется, что в начале следующей недели документ, в разработке которого приняли участие члены экспертной группы, профильные специалисты, являющиеся докторами и кандидатами медицинских наук, отправят в министерство.

Правда, есть проблемы общего характера. Дело в том, что статья федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», посвященная народной медицине, «очень узкая и не вмещает даже применения лекарственных средств природного происхождения, которые зарегистрированы в установленном порядке».

«Их сложно применять, так как их нет в клинических и методических рекомендациях и так далее. Поэтому это очень актуальный вопрос», — пояснил Тумусов.

Недавно британские медики заявили, что маски человечеству теперь стоит носить постоянно. Это поможет в борьбе с коронавирусом даже без действующей вакцины.