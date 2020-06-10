Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19

Тотальное использование защитных масок может привести к снижению уровня передачи коронавирусной инфекции до контролируемых значений. Эта мера в сочетании с повсеместным «социальным дистанцированием» способна предотвратить новые волны пандемии. Такие выводы содержатся в исследовании британских ученых университетов Кембриджа и Гринвича.

По мнению авторов работы, однократные кампании по самоизоляции не остановят новые вспышки SARS-CoV-2, но даже самодельные маски в состоянии значительно снизить скорость передачи. Важно, что бы их носило достаточное количество людей в общественных местах.

«Наши расчеты подтверждают необходимость немедленного и повсеместного использования масок в обществе», — цитирует Reuters слова одного из авторов работы — Ричарда Штутта из Кембриджа.

Ученый подчеркнул, что широкое использование масок в сочетании с «социальным дистанцированием и некоторыми мерами по локализации» могут стать «приемлемым способом борьбы с пандемией и возобновления экономической активности» задолго до разработки и доступности эффективной вакцины против COVID-19.

Согласно исследованию, среднее количество людей, которым один зараженный передаст болезнь (число R), снижается вдвое при постоянном ношении масок еще до появления симптомов заболевания. «R больше единицы» может привести к экспоненциальному росту случаев, отмечается в работе.

Во всех сценариях, которые рассматривались в исследовании, постоянное использование маски для лица на 50% и даже более уменьшало распространение COVID-19 до «R менее единицы», сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие ограничения.

«Мы мало что потеряем от повсеместного использования масок. Но выгоды могут быть значительными», — подчеркнула руководитель исследования Рената Реткуте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно внесла в список рекомендаций для правительств стран мира обязательное ношение тканевых масок в общественных местах. Это поможет снизить риск распространение коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам из-за коронавируса придется носить маски до середины лета. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил сохранение ограничений до изобретения вакцины.