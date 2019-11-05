ГД поможет в продвижении «Спутника» и других отечественных IT-продуктов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке отечественного ПО. Депутаты хотят обязать работающих на территории РФ продавцов предварительно устанавливать российские приложения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.

Генеральный директор IT-компании «ПП «Спутник» Максим Хромов считает, что новый законопроект поможет в продвижении российских программ и приложений.

«Отечественным игрокам достаточно тяжело быть конкурентоспособными, когда вокруг изобилие зарубежных цифровых продуктов. Тем более, эти продукты уже установлены на устройства, которые продаются в России, и потребители, покупая смартфон или компьютер, сразу начинают ими пользоваться. Потому что это быстро и удобно: людям не нужно дополнительно ничего устанавливать. Таким образом, отечественное программное обеспечение зачастую остается просто незамеченным, хотя по качеству оно нисколько не уступает иностранному. Я надеюсь, что новая инициатива депутатов Госдумы сможет исправить данную ситуацию и поспособствовать продвижению отечественных IT-продуктов, в том числе и разработанного нами браузера «Спутник»», — рассказал Хромов в интервью «Ридусу».

Он добавил, что использование российских IT-продуктов — это еще и вопрос безопасности: «Люди, пользуясь приложениями, совершают банковские переводы, делают налоговые взносы и оплачивают счета. Разумеется, они вводят свои личные данные. Если разработчиками приложений, которые используются для осуществления вышеперечисленных операций, являются иностранные компании, то данные граждан уходят на зарубежные сервера. И в этом случае гарантировать их конфиденциальность весьма затруднительно».

Сейчас принято говорить, что личные данные пользователей — это нефть цифровой экономики. Получается, вся наша «нефть» утекает за границу. А мы — разработчики отечественного софта — хотим добиться того, чтобы данные россиян работали внутри нашей цифровой экономики, — заключил Хромов.

Аналогичного мнения придерживается и правительство, которое поддержало данный законопроект. В кабмине тоже считают, что принятие законопроекта о поддержке отечественного ПО будет способствовать продвижению программ на цифровом рынке. Но при этом правительство призывает наделить его правом определять перечень попадающих под преференцию российских IT-продуктов и порядок их предустановки.

Ранее директор Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров рассказал «Ридусу», что закон о предварительной установке отечественного софта ни в коем случае не предполагает запрета использования на территории России зарубежных сервисов.

«Никто не собирается лишать потребителя выбора. Люди не утратят возможности использовать разные сервисы. Речь идет не о запрете зарубежного программного обеспечения, а исключительно о поддержке отечественных сервисов, качество которых не хуже. Многие цифровые сервисы в России развиты очень хорошо. Например, портал государственных услуг и ряд других сервисов. Очевидно, было бы корректно и правильно обеспечить доступ к этим сервисам на тех платформах и устройствах, которые продаются на территории России», — заявил эксперт.



В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.