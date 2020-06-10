Около года назад в России был принят закон об отвественности за оскорбление институтов власти и государственных символов. Теперь за распространение информации, унижающей госсимволы и дискредитирующей властные институты, можно получить штраф в размере до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

На этапе принятия закон о госсимволах обрастал всевозможными слухами. В частности, много говорили о том, что данная норма станет запретом на всякую критику власти в СМИ и социальных сетях. Однако прошел год, а критики меньше не стало. Зато заметно уменьшилось в Сети материалов, оскорбляющих флаг, герб или гимн РФ. Только в 2019 году Роскомнадзор добился удаления из соцсетей 58 непотребных постов о госсимволах.

Ранее президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что принятый в 2019 году закон ни в коем случае не лишает граждан права на критику власти. Речь, по словам Путина, идет лишь о том, чтобы никто «не глумился над флагом, гимном и государственными институтами».



Об этом же говорил в интервью «Ридусу» адвокат Шота Горгадзе:

Если я скажу, например, что мне не нравятся некоторые законы или решения, принимаемые чиновниками, в том числе федеральными, меня за это никогда не привлекут, ведь это — здравая критика. Мне, к примеру, очень нравится, как работает Министерство иностранных дел, но совершенно не нравится, как работают структуры, которые призваны обеспечивать социальные гарантии пожилым людям и пенсионерам. Это — критика. Но если я скажу, что в правительстве одни свиньи сидят, а наш триколор — это какая-то дешевая тряпка — это уже оскорбление.

Российский закон о госсимволах вовсе не уникален. Во многих других странах мира действует похожее законодательство, заявила в интервью «Ридусу» директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.

«Подобные нормы действуют практически во всех странах Евросоюза. А в тех государствах, где до сих пор сохранилась монархия, за оскорбление августейших особ предусмотрена уголовная ответственность. Такое наблюдается, например, в Бельгии. В Германии, между прочим, тоже можно угодить на три года в тюрьму за оскорбление флага, герба или гимна. В общем, наказание за оскорбление государственных институтов и символов — это вполне приемлемое в мире явление», — пояснила Дупан.