РКН добился в 2019 году удаления 58 материалов, оскорбляющих госсимволы

В 2019 году Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих государственные символы материалов в социальных сетях. Об этот говорится в докладе главы ведомства Александра Жарова.

«Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками „ВКонтакте“, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другими. Заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с такой информацией», — приводит ТАСС выдержку из доклада.



В СМИ нарушений данного закона не выявлено.

Законопроект об оскорблении государственных символов был принят в марте этого года. Согласно документу, оскорблением госсимволов считается распространение материалов, выражающих неуважение к государственной символике, государству, органам власти и Конституции.

При первом нарушении этого закона гражданину может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100—200 тысяч рублей, а в случае «устойчивого рецидива» — до 200—300 тысяч рублей.



Стоит отметить, в мировой практике противодействие оскорблениям государства и его символов давно законодательно закреплено — и наказанием за подобные нарушения почти всегда является тюремное заключение. В Австрии, например, оскорбление государственных символов — флага, герба, гимна или субъектов федерации — карается лишением свободы на полгода.